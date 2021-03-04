Майже 70% українців мають намір святкувати 8 березня, - опитування

Більш значимим цей день є для мешканців Півдня та Сходу, та тих, хто перебуває в шлюбі.

Майже 70% українців збираються цього року святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня.

Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного опитування "Гендерні ролі та стереотипи", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці лютого.

Так, 68% опитаних зазначили, що будуть святкувати 8 березня, 29% - не будуть.

"За останні дев’ять років поступово зменшується кількість тих, хто його святкує. Більш значимим цей день є для мешканців Півдня та Сходу, та тих, хто перебуває в шлюбі. На Заході його не збираються святкувати майже 40% опитаних, серед тих, хто розлучений, або не одружений таких - 35-36%", - повідомляють соціологи.

Опитування проведено 27-28 лютого 2021 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитано 1500 респондентів шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.