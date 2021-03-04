На ці громади пробували реєструвати підприємства.

Служба безпеки України звітувала про блокування діяльності групи осіб, які намагалися створити фейкові об'єднані територіальні громади пробували реєструвати на себе підприємства.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Створені ними органи дублювали назви діючих ОТГ, для них розробили фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В одній із соціальних мереж організатори створили сторінку, через яку закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень. Зокрема, співробітники спецслужби задокументували, що від імені таких "псевдоОТГ" надсилались листи до підприємств та установ із вимогою передати майно на баланс.

СБУ вважає, що створення фейкових громад мало призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

У межах відкритого кримінального провадження за ст.353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вже відбулися обшуки, під час яких було вилучено мобільні телефони та комп'ютери, документи, друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Нагадаємо, що в 2020 році в Україні було проведено централізоване об'єднання населених пунктів у громади. Рішення Кабінету міністрів було затверджено адміністративні центри і території 1470 територіальних громад у 24 областях.