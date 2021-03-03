Пасажира автівки доставлено до лікарні з травмами.

Сьогодні вранці на Донеччині на залізничному нерегульованому переїзді легковий автомобіль зіткнувся з потягом.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні, 3 березня, о 09:30 надійшла інформація про Дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась приблизно о 09:00 внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським приміським поїздом сполученням «Скотувата - Слов’янськ» на залізничному нерегульованому переїзді у с. Новоселівка Покровського району. Внаслідок події у автівці було затиснуто конструкціями транспортного засобу два чоловіки, одного з яких до прибуття рятувальників було вилучено представниками Збройних Сил України та бригади швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту демонтували водійські двері легковика, після чого деблокували загиблого водія 1964 року народження та передали тіло працівникам поліції.

Для ліквідації наслідків ДТП від Головного управління було залучено 13 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Рух по залізничній колії тимчасово зупинено на час проведення слідчих дій.

Нагадаємо, у червні минулого року у Мелітопольському районі в результаті ДТП на залізничному переїзді загинув водій легкового автомобіля ВАЗ, пасажирку госпіталізували.