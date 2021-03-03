"Укрпошта" вводить в обіг серію марок "Її величність - Жінка" у жанрі ню. На них буде зображено картини Тараса Шевченка "Одаліска" та сучасного художника Андрія Чебикіна "Енергія ІІ".
Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".
"Нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним із найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, а й додасть художньої естетики поштовим відправленням", - йдеться в повідомленні.
Церемонія спецпогашення марок відбудеться 5 березня в Національному музеї Тараса Шевченка, у співпраці з яким вони випускаються.
Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка "Одаліска", написана у 1840 році у Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – "Вірсавія", написана 1860 року. На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу "Енергія ІІ", написану в 1991 році Андрієм Чебикіним – художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника "Опале листя" Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.
Кількість марок в одному марковому аркуші – 9 (3х3). Тираж кожної марки – 130 000 примірників. Вартість маркового аркуша 81,00 грн (9 марок номіналом V, що еквівалентно 9 грн), конверта – 4 грн, картки – 4 грн. Вартість конвертів зі спецпогашенням та картаксимумів становить 18,80 грн.