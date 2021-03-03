Для них використали картини Тараса Шевченка та сучасного художника Андрія Чебикіна.

"Укрпошта" вводить в обіг серію марок "Її величність - Жінка" у жанрі ню. На них буде зображено картини Тараса Шевченка "Одаліска" та сучасного художника Андрія Чебикіна "Енергія ІІ".

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Фото: ukrposhta.ua

"Нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним із найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, а й додасть художньої естетики поштовим відправленням", - йдеться в повідомленні.

Церемонія спецпогашення марок відбудеться 5 березня в Національному музеї Тараса Шевченка, у співпраці з яким вони випускаються.

Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка "Одаліска", написана у 1840 році у Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – "Вірсавія", написана 1860 року. На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу "Енергія ІІ", написану в 1991 році Андрієм Чебикіним – художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника "Опале листя" Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.

Кількість марок в одному марковому аркуші – 9 (3х3). Тираж кожної марки – 130 000 примірників. Вартість маркового аркуша 81,00 грн (9 марок номіналом V, що еквівалентно 9 грн), конверта – 4 грн, картки – 4 грн. Вартість конвертів зі спецпогашенням та картаксимумів становить 18,80 грн.