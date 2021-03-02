Модератор ОБСЄ тиснув, щоб на ТКГ розглядали "план ОРДЛО", - Гармаш

"Хоча ОРДЛО не є членом ТКГ, і це - пряме порушення Мінських угод".

Журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію Тристоронньої контактної групи по Донбасу як представник ОРДЛО від Донецької області, розповів, що так звані "громадські радники" ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії".

Про це він написав у фейсбуці.

За словами Гармаша, представник ОБСЄ П'єр Морель наполягав цей "план" розглянути. Гармаш при цьому наголосив, що представники ЛДНР не є членами Тристоронньої контактної групи, тому іх учась у засіданні стане порушенням Мінських угод.

У Мінському процесі - «прорив»! Сьогодні на засіданні робочої групи з політичних питань заговорила спочатку «експерт» ОРДО Майя Пирогова, потім і «експерти» з Луганська. До цього, чотири засідання «експерти ОРДЛО» були присутні, але мовчали. І ось вони заговорили! На початку було слово... За весь час сьогоднішніх консультацій (а я пішов хвилин за 10 до закінчення цього фарсу) представник Росії говорив секунд 30. В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Тиснув, щоб ми обговорювали План ОРДЛО. Хоча ОРДЛО не є членом ТКГ, і це - пряме порушення Мінських угод", - написав Гармаш у фейсбуці.

Нагадаємо, на засіданні політичної підгрупи ТКГ 19 січня Україна запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків" щодо Донбасу. Зазначалося, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Окупований Донбас із 9 червня 2020 року на засіданнях політичної підгрупи в ТКГ представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

Після минулого засідання Гармаш заявляв, що не виключає свого виходу зі складу делегації в ТКГ, оскільки, за його словами, вже на третьому засіданні присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого".

У січні він повідомляв, що ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".

В ОБСЄ заявляли, що переговори політичної підгрупи ТКГ по Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року.