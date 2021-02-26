Кравчук виступив за перенесення переговорів ТКГ з Мінська

"Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків".

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів з Мінська.

"Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. У країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як при таких умовах може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс. Потрібно вибрати місце для переговорів", - сказав він в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

Він додав, що перші переговори в тристоронньому форматі проходили в Женеві, але потім їх перенесли в Мінськ, "тому що так захотів Путін".

Нагадаємо, що питання перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська час від часу піднімається уже кілька років. В 2018 році, наприклад, говорилось про перенесення їх в Казахстан.

У 2020 році канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував перенести переговори ТКГ щодо Донбасу із Мінська до Відня.

5 вересня 2014 року в столиці Білорусі були підписані так звані Мінські угоди. З тих пір у Мінську проходять засідання Тристоронньої контактної групи з приводу їх виконання. З 2020 року переговори відбуваються в режимі онлайн через пандемію коронавірусної хвороби.