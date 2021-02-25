Мінський процес практично заблокований з липня, - Резніков

Віце-прем’єр з питань реінтеграції Олексій Резніков вважає, що переговорний процес на Мінському майданчику практично заблокований.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Перемовини продовжуються в Нормандському форматі на рівні політичних радників, були зустрічі в Берліні як офлайн, так і онлайн. Проте, з липня практично заблокований мирний переговорний процес на Мінському майданчику. Припинені будь-які дискусії, є просто колотнеча та дивні вимоги. От наприклад - «Нехай парламент України прийме постанову, якою визнає Мінські угоди, а президент Зеленський його підпише. Ми вам текст постанови напишемо». На що ми завжди відповідаємо, що Мінські угоди не є міжнародним договором. Вони не мають обов’язкового характеру. Це є політико-дипломатичні домовленості. Наприклад, російська Дума їх навіть не думала ратифіковувати", - розповів Резніков.

Він нагадав, у домовленностях мова йде про виведення військ, техніки, незаконних збройних формувань, бойовиків та найманців з території України, про роззброєння, демілітаризацію та припинення вогню. В же після цього - про необхідність проведення місцевих виборів, прийняття законопроєкту, який забезпечить особливості місцевого самоврядування.

"Але ми наголошуємо: спочатку йде безпека складова, а потім політична", - сказав Резніков.

Нагадаємо, спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та Трисоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Хайді Грау розповіла, що переговори політичної підгрупи ТКГ по Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року.

Раніше Резніков заявив, що "виходити з "Мінська" українська влада не планує". Водночас він нагадав, що Мінські домовленості не є ідеальними і вимагають модернізації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що Мінський процес ще не вичерпав свій потенціал.