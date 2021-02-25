Двоє людей загинули вранці у четвер в результаті зіткнення автомобіля з маршруткою біля Харкова, повідомила місцева поліція.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі Харків - Охтирка в селі Крисинська.
За попередньою інформацією 71-річний водій легковика ВАЗ-21099 не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де саме наближався рейсовий автобус. Водій та його 70-річна пасажирка загинули на місці події.
Водій та 15 пасажирів маршрутки не постраждали.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.