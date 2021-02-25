МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)

В цьому корпусі розташовано вісім відділів Інституту.

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до Національної академії наук України з проханням “розглянути питання можливості передачі об’єкта нерухомого майна до сфери управління Національної поліції України”. Відповідний документ опинився у розпорядженні LB.ua.

Як йдеться в листі, “територіальні органи та підрозділи поліції гостро потребують додаткових будівель та споруд для розміщення особового складу на території м. Києва”. І саме тому МВС сподівається на “взаєморозуміння і позитивне вирішення порушеного питання”.

Йдеться про центральний корпус Інституту фізіології НАНУ на Богомольця, 4. (Будівля МВС розташована поруч).

Як розповів LB.ua професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко, в цьому корпусі розміщується щонайменше вісім відділів Інституту, там стоїть електронний мікроскоп, два поверхи будівлі займає віварій.

“Там все, що потрібно для функціонування Інституту. Забрати цей корпус - це закриття провідного Інституту в галузі біології, фізіології. В цьому корпусі проводяться міжнародні конференції, там працювала купа майбутніх нобелевських лауреатів. В ньому були зроблені світового рівня відкриття, наприклад, створена система перфузії клітини”, - говорить Досенко.

Інститут фізіології

Сьогодні з цього приводу в інституті відбудеться вчена Рада, очікується, що Інститут та НАН дадуть негативну відповідь МВС.