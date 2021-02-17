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Кабмін дозволив реєструвати автомобілі в салонах

Для первинної реєстрації не потрібно буде їздити в сервісні центри МВС,

Кабмін дозволив реєструвати автомобілі в салонах
Фото: Макс Левин

Кабінет міністрів на засідання 17 лютого ухвалив зміни до порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів та інших транспортних засобів.

Як повідомляється на сайті МВС, вони дають дилерам (автосалони) право на первинну реєстрацію транспортних засобів.

"Запропоновані нами зміни до постанови Уряду надають громадянину змогу зареєструвати придбане нове авто прямо в автосалоні та отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування Сервісного центра МВС", - прокоментував ухвалені зміни міністр Арсен Аваков.

Згідно з прийнятим рішенням міністерство Авакова має протягом трьох місяців надати автосалонам можливість доступу до відповідної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС.

Крім того, Кабінет міністрів підтримав функцію заміни водійського посвідчення в додатку "Дія".

Нагадаємо, у 2020 році люди кілька місяців були змушені відкладати покупки і продаж авто через карантин, оскільки робота Сервісних центрів МВС була припинена.

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