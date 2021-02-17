Україна вийшла з угоди СНД у галузі поштового та електричного зв’язку

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України з угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку, укладеної в рамках СНД.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 17 лютого, передає Укрінформ.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, угода передбачала координацію дій у сфері надання послуг зв’язку, гармонізацію розвитку мереж та засобів зв’язку, розробку концепцій за науково-технічної і тарифної політики, захист спільних інтересів держав-учасниць у міжнародних організаціях, та інші заходи. Проте з моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні.

Зазначається, що вихід України з угоди не вплине на інтереси громадян та на спроможність держави захищати національні інтереси. Також вихід з угоди не вплине на спроможності України протидіяти спробам Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію частини суверенної території нашої держави.

Наразі взаємовідносини України з іншими державами СНД у сфері телекомунікацій регулюються міжнародними договорами, укладеними в рамках Міжнародного союзу електрозв’язку та Всесвітнього поштового союзу.

Своїм рішенням уряд доручив Міністерству закордонних справ повідомити виконавчий комітет СНД про вихід України із угоди.

Як повідомляли, Україна вийшла вже з багатьох угод у рамках СНД. Зокрема, у грудні Кабмін підтримав вихід України з Гірничої хартії держав - учасниць СНД, Угоди про координацію міждержавних відносин в галузях електроенергетики СНД, Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та інших.