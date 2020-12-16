Україна вийде ще з низки угод СНД і продовжить санкції щодо Росії

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виходу України з деяких міжнародних договорів у галузі енергетики, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Відповідна постанова ухвалена на засіданні 16 грудня.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що основною метою документа є вихід уряду України з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав від 14.02.1992, Гірничої хартії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27.03.1997, Угоди про координацію міждержавних відносин держав-учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях від 31.05.2013, Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26.06.1992, Протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва у галузі мирного використання атомної енергії від 31.05.2013.

"Правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері. Проєктом постанови пропонується затвердити перелік міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних держав, з яких виходить Уряд України, а також уповноважити МЗС повідомити про це в установленому порядку депозитарій", - прокоментував рішення представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

Ще одним проєктом постанови "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2020 р. №719" уряд у рамках санкційної політики щодо держави-агресора, продовжив до 31 грудня 2021 року дію спеціального мита на деякі товари походженням з Російської Федерації, зокрема у розмірі:

для важких дистилятів (газойлів) - 4%;

газів скраплених - 3%;

для всіх типів вугілля (крім антрацитового вугілля, коксівного та іншого вугілля для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків для використання у виробництві електричної та теплової енергії) - 65%.

Нагадаємо, 23 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про вихід України з договору між країнами СНД.