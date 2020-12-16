"Слуга народу" шукає голоси для призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, - джерела (оновлено)
"Слуга народу" шукає голоси для призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, - джерела (оновлено)
"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"
"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
ГоловнаПолітика

Україна вийде ще з низки угод СНД і продовжить санкції щодо Росії

Рішення ухвалене на засіданні уряду 16 грудня.

Україна вийде ще з низки угод СНД і продовжить санкції щодо Росії
Фото: tsn.ua

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виходу України з деяких міжнародних договорів у галузі енергетики, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Відповідна постанова ухвалена на засіданні 16 грудня.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено, що основною метою документа є вихід уряду України з Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі електроенергетики Співдружності Незалежних Держав від 14.02.1992, Гірничої хартії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27.03.1997, Угоди про координацію міждержавних відносин держав-учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях від 31.05.2013, Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26.06.1992, Протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва у галузі мирного використання атомної енергії від 31.05.2013.

"Правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері. Проєктом постанови пропонується затвердити перелік міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних держав, з яких виходить Уряд України, а також уповноважити МЗС повідомити про це в установленому порядку депозитарій", - прокоментував рішення представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

Ще одним проєктом постанови "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2020 р. №719" уряд у рамках санкційної політики щодо держави-агресора, продовжив до 31 грудня 2021 року дію спеціального мита на деякі товари походженням з Російської Федерації, зокрема у розмірі:

  • для важких дистилятів (газойлів) - 4%;
  • газів скраплених - 3%;
  • для всіх типів вугілля (крім антрацитового вугілля, коксівного та іншого вугілля для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків для використання у виробництві електричної та теплової енергії) - 65%.

Нагадаємо, 23 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про вихід України з договору між країнами СНД.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також