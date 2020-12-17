Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
ГоловнаПолітика

Зеленський: "Основний зовнішньополітичний пріоритет України - встановлення миру"

За його словами, дипломати повинні ставити питання відновлення територіальної цілісності та повернення Донбасу і Криму.

Зеленський: "Основний зовнішньополітичний пріоритет України - встановлення миру"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав основні зовнішньополітичні завдання для українських дипломатів.

Про це глава держави сказав під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

"Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет - встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації... Це виклик усій цивілізованій світовій спільноті", - сказав Зеленський.

За його словами, дипломати повинні ставити питання відновлення територіальної цілісності та повернення Донбасу і Криму.

"Світова коаліція на підтримку України має зберігатися, має збільшуватися, має зміцнюватися", - додав Зеленський.

Глава держави додав, що зараз влада працює над втіленням домовленостей "нормандської четвірки".

Президент зазначив, що принципово важливою є подальша робота над притягненням Росії до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.

"Вже сьогодні ми маємо думати, як повернути мирному Донбасу порядок... Ми вже впорядковуємо підконтрольну територію Донбасу. Робимо це і зусиллями держави, і бізнесу, і коштом наших міжнародних партнерів", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що 2020 рік був надзвичайно успішним у сфері євроінтеграції.

"Ключовий завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз. У сфері секторальної інтеграції новим пріоритетом нашої співпраці стане залучення України до реалізації європейського "зеленого курсу". Ми нарешті маємо укласти угоду про спільний авіаційний простір. З керівництвом ЄС ми домовилися зроиби це на початку 2021 року", - зауважив Зеленський.

Також президент прокоментував зовнішньоекономічну стратегію України.

"Завдання кожного посла у цій сфері наступні: залучення прямих іноземних інвестицій в Україну... просування українського експорту, відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном", - додав глава держави.

Зеленський зауважив, що серед ключових викликів для України - пандемія коронавірусу.

"Спалах пандемії коронавірусу ставить нові завдання. На даний момент нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і, найголовніше, - якісного виробництва...Нам необхідно отримати перші партії вакцин вже на початку наступного року, саме в січні, щоб розпочати вакцинацію в Україні... На жаль, ми поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні-лютому, але ми над цим дуже сильно працюємо", - сказав президент.

Нагадаємо. сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ключовими пріоритетами України у зовнішній економіці підтримку бізнесу, гарантування безпеки країни та побудову синергії із українцями з-за кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також