Зеленський: "Основний зовнішньополітичний пріоритет України - встановлення миру"

За його словами, дипломати повинні ставити питання відновлення територіальної цілісності та повернення Донбасу і Криму.

Президент України Володимир Зеленський назвав основні зовнішньополітичні завдання для українських дипломатів.

Про це глава держави сказав під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

"Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет - встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації... Це виклик усій цивілізованій світовій спільноті", - сказав Зеленський.

За його словами, дипломати повинні ставити питання відновлення територіальної цілісності та повернення Донбасу і Криму.

"Світова коаліція на підтримку України має зберігатися, має збільшуватися, має зміцнюватися", - додав Зеленський.

Глава держави додав, що зараз влада працює над втіленням домовленостей "нормандської четвірки".

Президент зазначив, що принципово важливою є подальша робота над притягненням Росії до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.

"Вже сьогодні ми маємо думати, як повернути мирному Донбасу порядок... Ми вже впорядковуємо підконтрольну територію Донбасу. Робимо це і зусиллями держави, і бізнесу, і коштом наших міжнародних партнерів", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що 2020 рік був надзвичайно успішним у сфері євроінтеграції.

"Ключовий завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз. У сфері секторальної інтеграції новим пріоритетом нашої співпраці стане залучення України до реалізації європейського "зеленого курсу". Ми нарешті маємо укласти угоду про спільний авіаційний простір. З керівництвом ЄС ми домовилися зроиби це на початку 2021 року", - зауважив Зеленський.

Також президент прокоментував зовнішньоекономічну стратегію України.

"Завдання кожного посла у цій сфері наступні: залучення прямих іноземних інвестицій в Україну... просування українського експорту, відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном", - додав глава держави.

Зеленський зауважив, що серед ключових викликів для України - пандемія коронавірусу.

"Спалах пандемії коронавірусу ставить нові завдання. На даний момент нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і, найголовніше, - якісного виробництва...Нам необхідно отримати перші партії вакцин вже на початку наступного року, саме в січні, щоб розпочати вакцинацію в Україні... На жаль, ми поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні-лютому, але ми над цим дуже сильно працюємо", - сказав президент.

Нагадаємо. сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ключовими пріоритетами України у зовнішній економіці підтримку бізнесу, гарантування безпеки країни та побудову синергії із українцями з-за кордону.