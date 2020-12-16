За Зеленського в другому турі проголосували б 57% виборців, за Порошенка - 43%, - опитування

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, Володимир Зеленський отримав би 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Петра Порошенка проголосували б 19%, Юрія Бойка - 17%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного з 4 по 9 грудня у рамках дослідницького проекту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики".

Юлію Тимошенко готові підтримати 8% опитаних, Ігоря Смешка - 6%, Володимира Гройсмана - 4%, Анатолія Гриценка - 3%, Дмитра Разумкова - 2,5%. По 2% голосів набрали б Руслан Кошулинський та Олег Ляшко , Віталій Кличко - 1,5%, Олександр Вілкул - 0,9%.

Якби другий тур президентських виборів відбувся найближчим часом, то Володимир Зеленський отримав би 57% тих, хто визначився і готовий прийти на вибори, Петро Порошенко - 43%. Нагадаємо, що в другому турі президентських виборів у 2019 році Зеленський отримав 73,22%, Порошенко - 24,25% голосів.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос відповідно 19,5%, партію "Опозиційна платформа - За життя" -18%, ВО "Батьківщина" - 9%, партію "Сила і честь" - 5%.

Партії "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За майбутнє", "УДАР Віталія Кличка" та інші не долають 5%-й бар’єр.

Дослідження проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

За даними соцопитування Центру Разумкова на початку листопада, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (21% усіх опитаних і 31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

За п'ятого президента Петра Порошенка мали намір проголосувати відповідно 14% і 21%. На третьому місці був лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко (12% і 17%), на четвертому - Юлія Тимошенко (6% і 8%).

За "Слугу народу" були готові віддати свій голос 19% опитаних, або 28% тих, хто візьме участь у виборах. За "Європейську солідарність" відповідно 13% і 21%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 12% і 16,5%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%. Необхідні голоси для проходження у парламент також набрали б партія "Сила і честь" - відповідно 3% і 5% і "Голос" (2% і 3%).

Нагадаємо, 42% українців назвали Зеленського розчаруванням року, 20% - політиком року. Петра Порошенка розчаруванням року вважають 10,4% опитаних.