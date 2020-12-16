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Представник "Слуги народу" Микола Лукашук очолив Дніпропетровську облраду

За нового очільника проголосували 95 депутатів.

Представник "Слуги народу" Микола Лукашук очолив Дніпропетровську облраду
Микола Лукашук
Фото: dp.gov.ua

Головою Дніпропетровської обласної ради VIII скликання обрали депутата від партії "Слуга народу" Миколу Лукашука.

Про це інформує пресслужба Дніпропетровської ОДА.

За нового очільника проголосували 95 депутатів. 14 не підтримали жодного кандидата, 11 не брали участь у голосуванні.

Микола Лукашук має дві вищі освіти – економічну та юридичну. Обіймав керівні посади у комерційних підприємствах та неприбуткових організаціях. Має великий досвід роботи у сфері арбітражу, адвокат. Очолює Національну асоціацію арбітражних керуючих України.

Нагадаємо, 11 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валентина Резніченка новим очільником Дніпропетровської ОДА. Резніченко вже був на цій посаді протягом 2015-2019 років після Ігоря Коломойського.

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