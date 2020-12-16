Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду

Народним депутатам від фракції "Слуга народу" запропонували підписати фракційну угоду, що визначає принципи їхньої роботи і поведінки.

Документ, складений головою фракції Давидом Арахамією, LB.ua передали джерела зі "Слуги народу".

"Такі нові правили гри нам сьогодні запропонували. Очевидно, формалізація відносин", - повідомив народний депутат.

Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії "СН".

Ефективність нардепів визначається на підставі відвідуваності пленарних засідань і засідань комітетів, голосування, дотримання дисципліни та депутатської етики.

У разі, якщо позиція нардепа не збігається з позицією фракцій, він має вказувати це. Крім цього, "слуги народу" мають активно розповсюджувати інформацію про успіхи Володимира Зеленського: "Народний депутат залучається до розповсюдження у засобах масової інформації, соціальних мережах, телеграм-каналах та на територіальних округах інформації щодо успішних реалізованих ініціатив президента та депутатської фракції "Слуга народу".

В угоді зазначається, що підписанти зобов'язуються ходити на всі засідання, крім випадків, коли є поважні причини "прогулу", пояснювати причини своєї відсутності, брати участь в усіх голосуваннях, не кнопкодавити, підтримувати законодавчі ініціативи Зеленського та фракції, якщо вони мають підтримку більшості. Також вони мають принаймні за один день попереджати про відсутність на пленарному засіданні, а в разі форс-мажору - хоча б за дві години.

"При наявності особистої окремої думки по законодавчим ініціативам, яка не збігається з думкою більшості членів фракції, попереджати про це заступника голови фракції невідкладно, не пізніше ніж за два дні до посатку розгляду", - йдеться в угоді.

Також підписанти зобов'язуються дотримуватися етики щодо президента, керівництва парламенту, міністрів, один одного та "не висловлюватися негативно на адресу своїх колег-народних депутатів від ПП "Слуга народу".

Наостанок депутатів просять узгоджувати з пресслужбою донесення в ЗМІ позицій фракції і захищати та відстоювати позицію партії та фракції в медійному просторі.

"Я підписав. Мені все рівно. Я буду поводитися як захочу у межах законів. Але багато хто не підписує", - повідомив редакції ще один нардеп від "СН".

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський надіслав аудіозвернення фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Він закликав членів фракції підтримати його законопроєкт щодо розпуску складу суддів Конституційного суду.

Документ, однак, до сесійного залу так і не потрапив через протиріччя з чинним законодавством. У коментарі LB.ua нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук повідомляла, що у фракції не було достатньої підтримки.