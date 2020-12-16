Після набуття чинності закону держслужбовці зможуть працювати до 70 років з щорічним переглядом продовження строку повноважень.

Верховна Рада змінила вікові обмеження для роботи на державній службі. Згідно з чинним законодавством, на держслужбу не можна наймати осіб після 65 років.

За закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі" в цілому проголосували 300 нардепів.

Закон дозволяє державному службовцю за рішенням суб'єкта призначення залишитися на своїй посаді і після досягнення 65-річного віку. Також можна наймати на держслужбу осіб, що досягли 65-річного віку.

"Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку", – йдеться у проєкті закону.

Під час обговорення депутати наголошували, що зміна вікових обмежень допоможе наймати фахівців незалежно від їх віку.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що актуальність зазначеного питання обумовлена, перш за все, захистом інтересів суспільства та держави.

"У виняткових випадках виникає потреба у залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення ним 65 - річного віку для більш ефективного функціювання державного органу", - зазначається у документі.

Нагадаємо, що в квітні Рада заборонила проводити конкурси на посади держслужби на час карантину. У липні президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради Закон "Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо кандидатського резерву" з власними пропозиціями.