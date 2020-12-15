Рада розгляне кадрові питання в п`ятницю

Підтримка є по усім кандидатам, за виключенням кандидата на посаду Мінекології.

"Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології Опімаха.

Про це в коментарі LB.ua заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"На засіданні нашої фракції, яка тривала понад дві години в Раді після прийняття бюджету, окрім президента Володимира Зеленського виступав прем'єр Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак та спікер Дмитро Разумков. Звісно, обговорювали всі п'ять кандидатур на посади міністрів. Кандидат Вітренко (на першого віце-прем’єр міністра з питань енергетики) та Лапутіна (на Міністерство у справах ветеранів) підключалися скайпом, оскільки вони не в Києві. З Вітренком завтра буде окрема зустріч фракції", - заявив Качура.

За його словами, кандидат на посаду міністра освіти та науки Шкарлет "особисто виступав на фракції. Та його підтримка є. Як і інших кандидатів. Хоча ще є питання до Вітренка та кандидата на Мінекології Опімаха".

Він підтвердив, що завтра фракція проведе окрему зустріч з паном Вітренком.

Качура зазначив, що "по заміщенню міністра екології була дискусія між прем’єром Шмигалем та членами профільного комітету. Депутати говорили, що вважають його звільнення не обґрунтованим, оскільки Абрамовський зупиняє схеми у лісовому господарстві. Тому до п'ятниці по цьому питанню будуть розбиратися. Як президент, так і уряд з депутатами”.

Депутат прогнозує, що "голосування за кадрові питання буде в п'ятницю. Виглядає так, що підтримка є по усім кандидатам. За виключенням кандидата на посаду Мінекології. Багато депутатів сумніваються, що заміна діючого міністра - це правильне рішення", - наголосив він.

Нагадаємо, за інформацією джерел LB.ua, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні запропонував кандидатів на посади міністрів.

Так, на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики запропоновано кандидатуру колишнього ТОП-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Міністром у справах ветеранів планують призначити генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну. Окрім того, міністром агрополітики пропонується призначити уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенка, міністром екології - виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха, міністром освіти - Сергія Шкарлета.

В "Слузі народу" не всі кандидатури отримали схвалення. Зокрема питання у депутатів залишились до Юрія Вітренка. Завтра фракція планує провести з ним співбесіду. За інформацією співрозмовників видання, завтра голосування за кадрові призначення не відбудеться.