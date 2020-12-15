Порошенко: Чорновол знаходиться під охороною українського народу

На його думку, з Чорновол намагаються зробити людину, яка винна в Революції Гідності.

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що звинуваченнями у навмисному убивстві під час трагічних подій Революції Гідності Тетяну Чорновол намагалися залякати. Про це він заявив під стінами ДБР.

На думку Порошенка, з Чорновол намагаються зробити людину, яка винна в Революції Гідності.

«За участь в Революції Гідності у тій ролі, яку зіграла Тетяна, будуть давати ордени. Будуть нагороджувати державними нагородами. Саме такі як Тетяна складають символ українського політика, українського добровольця, українського волонтера, символ жінки – українки. Абсолютно безкомпромісна, жінка, яка втратила на війні чоловіка, яку намагалися залякати тітушки, але яка сміливо виступала і проти Януковича, і проти його тітушок, і проти Портнова, і проти тих, хто в ДБР намагався займатися політичними переслідуваннями опозиціонерів. На передньому краї була Тетяна Чорновол», – нагадав Порошенко.

Він наголосил, що не залишить Чорновол наодинці.

«Вона знаходиться під охороною українського народу. Запам’ятайте і почуйте», – застеріг лідер опозиції.