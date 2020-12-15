Справу проти Чорновол вів депутат від ОПЗЖ Мамка

За словами ексдепутатки, у справі немає доказів її причетності до умисного вбивства, а є лише - до участі в штурмі офісу Партії Регіонів.

Справу проти нардепу восьмого скликання Тетяни Чорновол щодо штурму офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року вів чинний народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Григорій Мамка.

Про це заявила сама Тетяна Чорновол, передає журналіст Lb.ua.

Чорновол інкримінують умисне вбивство працівника офісу "Партії Регіонів" Володимира Захарова під час штурму 18 лютого 2014 року. Сьогодні ДБР вручило їй обвинувальний акт, після чого справу направлять до суду. Чорновол - єдина протестувальниця, яку слідство ідентифікувало. Натомість, за її словами, у справі немає доказів її причетності до умисного вбивства, а є лише докази участі в штурмі офісу.

Як повідомила Чорновол, слідство вели з 2014 року, а основний масив справи нібито сфальсифікували протягом 2014-2016 років. Розслідуванням курували керівник ГСУ МВС Олександр Вакуленко та його заступник Мамка.

"У справі є документи про те, що Мамка давав вказівки слідчим звітувати йому щоп’ятниці про результати розслідування. Слідство вели таємно, справу чомусь приховували та тримали не на вулиці Богомольця (будівля МВС, - ред), а в Печерському райвідділі поліції. Зараз Григорій Мамка - народний депутат від “ОПЗЖ”. Окрім того, головний свідок обвинувачення, який надав показання, що я нібито закликала бити людей, нині працює помічником нардепа Мамки", - розповіла Чорновол.

Фото: Катерина Петренко Фото: Катерина Петренко Фото: Катерина Петренко Фото: Катерина Петренко

Слідство зробило висновок, що Чорновол організувала штурм офісу Партії Регіонів, отже, будь-які наслідки - її відповідальність. Але для інкримінування статті про умисне вбивство цього недостатньо. Чорновол переконана, що їй інкримінують умисне вбивство тільки тому, що таким чином можна її переслідувати за Майдан, оскільки всі інші статті кримінального кодексу знаходяться наразі під амністією.

Важливо додати, саме Григорій Мамка та його 49 колег від політичних партій "ОПЗЖ" та "Слуги народу" у червні 2020 року звернулись до Конституційного суду, щоб зняти амністію з майданівців.

"Проросійські сили зробили проти мене справу та чекали свого часу. А зараз вони піднімають голову й заручились підтримкою Володимира Зеленського, бо він зацікавлений у дискредитації Майдану. По лінії Мамки, Татарова, Бабікова вони реалізують політичні репресії проти патріотів", - вважає обвинувачена.

За словами обвинуваченої, інженер Володимир Захаров до останнього "підчищав" компромат і, вочевидь, був вбитий своїми. Як встановив її захист, протягом години лише Захаров не вийшов з офісу, хоч майданівці розшукували працівників, всіх закликали полишати задимлену будівлю та давали коридор.

У справі немає доказів на підтвердження організації підпалу Чорновол та умисного вбивства, стверджує її захист.

За словами адвоката Ірини Кузіної, судово-медична експертиза вказувала, як на отруєння Захарова продуктами горіння, так і на удар твердим тупим предметом по голові. Експерти дійшли висновку: він отримав рану голови глибиною в один сантиметр і від цього впав. Далі втратив багато крові й задихнувся на першому поверсі біля виходу з тилу. Окрім того, пожежно-технічна експертиза виключила причинно-наслідковий зв’язок між безпосередніми діями Чорновол та пожежею, що виникла під час штурму.

Чорновол наголошує: йому дали наказ все демонтувати, а не покидати задимлений офіс. Про це промовисто свідчать чотири жорстких диски, які знайшли на його тілі.

"Я підозрюю, що Захарова могли вбити свої. У нього були напівзняті штани та вивернуті кишені. Він щось виносив у себе за поясом. Захаров займався підчисткою компромату і виконував чийсь наказ. Хто наказав йому лишатися? Дим в офісі був не від коктейлів Молотова, основна маса диму йшла з серверної. Серверна не мала вікон на вулицю, отже, хтось підпалив її зсередини. Вона найбільше вигоріла, дим розійшовся по першої поверсі, де і загинув Захаров. Активісти підпалити зсередини серверну теж не могли, бо виносили різні документи і шукали компромат. Інтерес її палити був в іншої сторони. З боку тилу “регіоналів” також була машина, яка єдина згоріла під час штурму. За словами свідка, у тій машині були документи. Хто саме вдарив Захарова, які були причини і хто на казав йому залишатися, сторона обвинувачення досі не встановила, проте вже направила справу до суду. Це свідчить про небажання ДБР встановити об’єктивні обставини справи", - підсумувала Чорновол.

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року Чорновол повідомлена про підозру за пунктами 5, 12 частини 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство за попередньою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Її захист стверджує про можливу політичну вмотивованість кримінального переслідування.

За словами адвоката, досудове розслідування у справі Чорновол активізувалось після інциденту 28 січня 2020 року під час проведення брифінгу першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова. Тоді працівники спецназу бюро нанесли їй тілесні ушкодження. Кримінальне провадження з цього приводу також розслідує ДБР.