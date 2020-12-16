В Україні найближчими днями буде хмарно та без опадів

До кінця тижня збережеться досить тепла, як для грудня, погода.

У найближчі дві доби - 17 та 18 грудня - в Україні збережеться похмура, без істотних опадів, і досить тепла як для грудня, погода.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

17 грудня в Україні без опадів. На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. У західних і центральних областях вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від -3 до +2 градусів. Вночі у східних областях 0...-5 градусів, вдень на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму від +1 до +6 градусів. У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура від -1 до +1 градуса.

На 18 грудня синоптики також не прогнозують опадів. На Правобережжі вночі і вранці місцями туман. У північно-східних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від -2 до +3 градусів. Вночі у східних областях 0...-5, вдень в західних областях і на крайньому півдні країни +4...+6 градусів. У Києві - без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі близько 0 градусів, вдень +1...+3 градуси.