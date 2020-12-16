Підприємство "Укроборонпрому" купило Toyota з панорамним дахом за 1,6 мільйона

Закупівлю, яка не підпадає під закон «Про публічні закупівлі», провели за допороговою процедурою.

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченко, яке входить до складу концерну "Укроборонпром", замовило автомобіль Toyota зі скляним панорамним дахом за 1,64 мільйона гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

Відповідно до даних системи, ТОВ "Восток Автомир" поставить повнопривідний позашляховик Toyota Highlander. Автомобіль матиме скляний панорамний дах з люком, навігаційну систему GPS, подушки безпеки, підігрів та вентиляцію передніх сидінь, камеру заднього виду, підігрів керма, мультифункціональне кермо, хромове обрамлення решітки радіатора, автоматичний клімат контроль.

Видання пише, що комплектація Toyota Highlander, яку придбало держпідприємство з "Укроборонпрому", відповідає Premium. Такі автомобілі можна придбати в автосалонах за 1,63 млн грн. Закупівлю, яка не підпадає під закон "Про публічні закупівлі", провели за допороговою процедурою. "Восток Автомир" був єдиним учасником. Сума купівлі відповідає очікуваній вартості.

Засновниками запорізького ТОВ "Восток автомир" є Олексій Кравчун та ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестгруп". Директором фірми є Денис Сидоров.

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченко очолює Ігор Кравченко.

Нагадаємо, 11 грудня СБУ замовила Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 1,2 мільйона. Автомобіль матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, декор панелі приладів на центральній консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь "Тигрове око", підігрів передніх та задніх сидінь, кольоровий мультимедійний дисплей 7’’ на панелі приладів, аудіосистему (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.01’’ та акустичною системою GPS.

Раніше повідомлялося, що Служба автодоріг Дніпропетровщини за результатами тендеру в листопаді замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ Фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,67 млн грн. Замовлене авто оснащене клімат-контролем, скляним панорамним дахом, шкіряним салоном і мультимедійним обладнанням. Тендер згодом скасували.