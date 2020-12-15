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ФОПи-мітингувальники знову поставили намети на Майдані Незалежності

Більша частина силовиків вже пішла з Хрещатика.

ФОПи-мітингувальники знову поставили намети на Майдані Незалежності
Фото: РБК-Україна

Учасники акції протесту руху "SaveФОП" знову встановили намети на Майдані Незалежності в центрі Києва після того, як силовики демонтували намети, які встановили вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

Після сутичок з поліцією, на Майдані залишилося два намети. Протестувальники принесли та встановили нові, у яких вони планують лишитися на  ніч.

Ситуація в центрі столиці спокійна. Більша частина силовиків вже пішла з Хрещатика. Розходяться також і учасники акції протесту.

В поліції повідомили, що під час демонтажу наметів  "група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських". В результаті чого  троє правоохоронців  госпіталізовані із розбитими  обличчями та забоями.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

В поліції заявили, що у  організатори акції заздалегідь не вказували про встановлення наметів на Майдані Незалежності.

"Зважаючи на це, правоохоронці демонтували їх. У результаті виникла штовханина, а згодом група нетверезих чоловіків нанесла тілесні ушкодження трьом поліцейським. Їх із розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували", - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, підприємців вимагають скасування заборони на ведення бізнесу під час дії жорсткого локдауну. Акція протесту ФОПів сьогодні почалася під Радою, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти - на Майдан, де розгорнули наметове містечко.

Поліцейські спробували демонтувати намети, в результаті чого між ними та протестувальниками сталися сутички. Повідомлялося про постраждалих з обох сторін.

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