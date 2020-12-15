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На Майдані Незалежності тривають сутички між ФОПами-протестувальниками та поліцією

Правоохоронці намагаются "зачистити" територію.

На Майдані Незалежності тривають сутички між ФОПами-протестувальниками та поліцією
Фото: Макс Требухов

На Майдані Незалежності в Києві продовжилися сутички між ФОПами- протестувальниками та поліцією.

Про це повідомив кореспондент LB.uа.

Спочатку протестуючі намагалися встановити намети, але правоохоронці їм не дали цього зробити.

Поліцейськи у шоломах оточили територію та намагалися перекрити підходи до Майдану. Між ними та мітингувальниками сталася штовханина.

За словами очевидців, в хід пішли димові шашки. Також повідомляється про постраждалих з обох боків.

Фото: Макс Требухов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування касових апаратів для деяких ФОПів. 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон. 

4 грудня на мітингу приватних підприємців проти введення обов'язкових касових апаратів відбулися сутички протестувальників з поліцією. З того часу мітингувальники продовжують виходити на акції.

В урядовому кварталі посилено охорону.

Сьогодні, 15 грудня, під Радою відбувся черговий багатолюдний мітинг ФОПів. Його учасники пішли на Майдан, де намагалися встановити намети. Однак, поліція не дала їм це зробити. Почалася штовханина. Поліція повідомляла про 40 постраждалих.

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