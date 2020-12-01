Нардепи домовилися створити додатковий законопроєкт щодо вирішення кризи з ФОПами

Поки що в Раді зареєстрований відповідний законопроєкт Зеленського.

У Верховній Раді 1 грудня відбулося засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту. О 12 годині профільний комітет має зібратися для розробки додаткового законопроєкту щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОП.

Про це за результатами наради повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Погодилися всі фракції та групи. Я сподіваюся, що після рішення комітету буде проголосовано за основу та в цілому", - зазначив він.

Тим часом під парламентом з самого ранку мітингують представники SaveФОП, які вимагають відтермінувати введення РРО (касових апаратів) для всіх груп фізичних осіб-підприємців. Мітингувальники перекрили вул. Грушевського.

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів.

17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, який пропонує відкласти застосування касових апаратів для ФОП 2-4 груп, дохід яких не перевищує певну суму. Протестувальники ж вимагають відкласти РРО для всіх груп ФОПів, і з ризикових також. Проєкту Зеленського в порядку денному Ради на сьогодні немає.