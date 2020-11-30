Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації

"З мене з абсолютно безпідставного приводу, що вже доведено в суді, зробили спочатку підозрюваного, а потім й обвинуваченого".

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик подав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про закриття справи за обвинуваченням його в недостовірному декларуванні, яке той ухвалив на підставі скасування Конституційним судом України статті 366-1 Кримінального кодексу України. Про це сам Насалик повідомив "Главкому".

"З мене з абсолютно безпідставного приводу, що вже доведено в суді, зробили спочатку підозрюваного, а потім й обвинуваченого. І брали участь в цьому "шабаші" і НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції - ред.), і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.), а тепер приєднався й ВАКС, - сказав ексміністр. - Мені не потрібна "благочинність" у вигляді закриття справи, я не винен і вимагаю відновлення своїх прав та чесного імені. Нехай несуть відповідальність всі, хто брав участь у цькуванні мене".

За інформацією Насалика, в цьому році Нацполіцією та ДБР було зареєстровано п'ять кримінальних проваджень за фактом дій слідчих НАБУ, прокурорів САП, причетних до розгляду його справи у Вищому антикорупційному суді. Кримінальні провадження (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) були зареєстровані за фактами: підробки документів та доказів, невиконання рішення суду, дачі неправдивих показань, допиту ключового свідка слідчими НАБУ.

Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

Крім цього, Насалик наголосив, що неодноразово звертався до НАЗК щодо роз'яснень, чи зобов'язаний він вказувати в декларації «борг», що оскаржується в суді. На що двічі отримав від НАЗК відповідь про те, що в декларації не потрібно вказувати спірні фінансові зобов'язання, які їм не визнаються і оскаржуються в суді, до рішення суду.

Ексміністр зазначив, що, в разі відмови у задоволенні його апеляційної скарги, має намір відстоювати свої права та захищати інтереси аж до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв "Главком", 24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.