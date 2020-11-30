Зеленський хоче на рік відтермінувати обов’язкові касові апарати для ФОПів

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій.

Текст документа опубліковано на сайті парламенту.

Документ стосується фізичних осіб-підприємців 2-4 груп і пропонує:

визначати граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації;

відповідних груп платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації; виключити норми щодо застосування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій;

(споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій; відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування;

та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування; скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів , зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО);

, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО); подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання реєстраторів розрахункових операцій (програмних реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій;

запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

"Прийняття законопроєкту забезпечить створення умов для адаптації малого бізнесу до застосування нових правил обліку розрахункових операцій, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, сприятиме збереженню робочих місць, розвитку підприємництва та виведенню економіки з тіні, що призведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів", - йдеться у пояснювальній записці.

Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП, окрім ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин і ювелірних виробів.

17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою. Ризиковими є мережі електроніки, аптеки, продажі в інтернеті, автозапчастини та ювелірні вироби.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.