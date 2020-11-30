У Зеленського відреагували на слова заступника голови ОП про Ситника і НАБУ

Заява заступника голови Офісу президента Олега Татарова про діяльність Національного антикорупційного бюро є його особистою думкою і не відображає офіційної позиції Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті ОП.

"Як неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції", - йдеться в повідомленні.

Сам Татаров наголосив, що він працює в команді президента та "повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів".

"Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", - сказав він.

Керівник ОП Андрій Єрмак, своєю чергою, зазначив, що позиція підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні є незмінною і лише ця позиція є пріоритетною в команді президента.

Нагадаємо, заступник голови ОП Татаров в інтерв'ю виданню "Закон і бізнес" заявив, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".

У травні 51 депутат Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КСУ указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. 28 серпня КСУ визнав указ неконституційним. Суд дійшов висновку, що Порошенко перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови про “кероване правосуддя в Україні”, у тому числі й про ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Сам Ситник заявив, що не збирається йти у відставку, зазначивши, що рішення КСУ не може мати жодних юридичних наслідків.

19 листопада Зеленський провів нараду з послами "Великої сімки" і запевнив їх, що Ситник залишиться на посаді директора НАБУ. Він зазначив, що першочерговим завданням української влади було забезпечити безперервну діяльність антикорупційних органів і відновити роботу системи електронного декларування.

Зеленський представив послам конкретні кроки для виходу з конституційної кризи і розповів, що була поновлена робота Комісії з питань правової реформи.

27 листопада у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про внесення змін до закону про НАБУ.