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"Батьківщина": охорона здоров’я, освіта та армія мають бути ключовими сферами при обговоренні бюджету

У партії наголошують на створенні антикоронавірусного фонду.

"Батьківщина": охорона здоров’я, освіта та армія мають бути ключовими сферами при обговоренні бюджету
Фото: Анна Стешенко

Охорона здоров’я, освіта та армія – ці сфери мають бути ключовими під час обговорення бюджету на наступний рік. На цьому наголосив заступник Голови партії «Батьківщина» Сергій Соболєв під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів.

«Пропозиція «Батьківщини» дуже чітка, і ми її направили президентові, прем’єру та голові парламенту – сьогодні потрібно створити потужний антикоронавірусний фонд, який не буде закопуватися в асфальт та «велике будівництво». Передусім його цільовим призначенням має бути переобладнання лікарень, доплати лікарям та молодшому медичному персоналові, доплати всім, хто сьогодні знаходиться на передовій – медикам, вчителям, викладачам», – запевнив Сергій Соболєв.

За його словами, створення в бюджеті такого фонду дозволить вирішити питання і вчителів, і лікарів, яких влада ображає вже стільки років.

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