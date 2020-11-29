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Український прем’єр зустрівся з представниками турецьких топкомпаній

Денис Шмигаль вирушив із робочим візитом у Туреччину.

Український прем’єр зустрівся з представниками турецьких топкомпаній
Фото: Телеграм Шмигаля

Прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль вирушив із робочим візитом у Туреччину.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Щойно завершилася зустріч із турецькими топкомпаніями, з якими ми обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні”, – написав Шмигаль.

Він додав, що останнім часом Україна зробила низку важливих кроків назустріч інвесторам. Серед них – цифровізація та розвиток державно-приватного партнерства.

“Також маємо амбітні плани розвитку інфраструктури: як автомобільних доріг та мостів, так і інфраструктури у сфері водопостачання та переробки сміття. Тож закликали турецьких підприємців долучатися до реалізації проєктів, брати участь у концесійних конкурсах та приватизаційних аукціонах в Україні”, – додав Прем’єр.

Фото: Телеграм Шмигаля

Фото: Телеграм Шмигаля

Нагадаємо, Кабінет міністрів України визначив 30 пріоритетних напрямків, які розвиватимуться в Україні і мають бути реалізовані до 2030 року.

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