Прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль вирушив із робочим візитом у Туреччину.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“Щойно завершилася зустріч із турецькими топкомпаніями, з якими ми обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні”, – написав Шмигаль.

Він додав, що останнім часом Україна зробила низку важливих кроків назустріч інвесторам. Серед них – цифровізація та розвиток державно-приватного партнерства.

“Також маємо амбітні плани розвитку інфраструктури: як автомобільних доріг та мостів, так і інфраструктури у сфері водопостачання та переробки сміття. Тож закликали турецьких підприємців долучатися до реалізації проєктів, брати участь у концесійних конкурсах та приватизаційних аукціонах в Україні”, – додав Прем’єр.

Фото: Телеграм Шмигаля

Фото: Телеграм Шмигаля

Нагадаємо, Кабінет міністрів України визначив 30 пріоритетних напрямків, які розвиватимуться в Україні і мають бути реалізовані до 2030 року.