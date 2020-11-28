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Блогер Орєшніков летить з Індонезії до України

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Блогер Орєшніков летить з Індонезії до України
Фото: news24tv.ua

Український блогер Михайло Орєшников, якого затримали в Індонезії за екстрадиційним запитом Росії, летить до України.

Про це у Твіттері написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак з Орєшниковим уже летить до Києва. Український паспорт = захист української держави", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 6 листопада 2020 Орєшнікова на вимогу РФ затримав Інтерпол в аеропорту Джакарта (Індонезія). 

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, Орєшніков колишній громадянин РФ - активний діяч антипутінського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини т. зв. "зелених чоловічків" в Україні. 

За свої дії неодноразово був затриманий поліцією РФ та катований. Після погроз життю, 26 липня 2014 року росіянин з’явився на пункті пропуску "Бачевськ" і попросив надати йому політичний притулок в Україні. 

Маючи українське коріння, у 2016 році Михайло отримав український паспорт і став громадянином України, а перед тим, згідно із законом, відмовився від громадянства РФ.

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