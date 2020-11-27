Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"

Басманний суд Москви засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно (з випробувальним терміном 4 роки) колишнього главу НАК "Нафтогаз Україна" і екскерівника Державного управління справами України Ігоря Бакая за особливо велике шахрайство.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Вирок був винесений напередодні, 26 листопада. Суд визнав Бакая винним в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ).

Бакай був затриманий в Москві в жовтні 2017 року і за санкцією суду арештований. Згодом запобіжний захід йому було змінено на домашній арешт.

Як повідомляли, Бакай разом зі спільниками від імені "ТОВ Індустріальна група "Російський ведмідь" уклали в грудні 2014 року договір позики з Metalloinvest Limited в особі його директора Кіріякоса Аттікуріса на суму 12 млн доларів. Після отримання грошей Бакай перестав виконувати зобов'язання з погашення позики.

Бакай очолював "Нафтогаз України" з 1998-го по 2000 рік. З жовтня 2003-го по грудень 2004 р. був керівником Державного управління справами України. У 2004 році Бакай покинув межі України. А вже в березні 2005-го отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Його від'їзд був названий втечею, спричиненою підозрою в причетності до скоєння низки тяжких економічних злочинів, скоєних на посаді голови Держуправління справами.

Навесні 2005 року українські правоохоронці інкримінували Бакаю перевищення і зловживання службовими повноваженнями, незаконне відчуження державного майна: готелів "Дніпро" і "Україна", нерухомості національного комплексу Експоцентр України в Києві, кількох кримських оздоровниць. За результатами перевірки, проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у 2005 році, було встановлено, що Держуправління справами і його центральний апарат незаконно витратили понад 800 млн грн.

Сам Бакай свою причетність до злочинів заперечує. У жовтні 2011 року прокуратура заморозила його справу.

Також відомо, що у 2014 році прокуратура Київської області подала позов до суду з вимогою повернути в держвласність 3 гектари землі на березі Канівського водосховища в районі села Циблі, що належать Бакаю.

За даними DW, ексголова "Нафтогазу" Бакай був посередником під час продажу ІСД росіянам у 2009 році. Співвласники корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергій Тарута і Олег Мкртчан отримали $2,7 млрд від її продажу росіянам наприкінці 2009 року, але $225 млн вони сплатили за посередництво Ігорю Бакаю. Зараз холдинг де-факто банкрут.