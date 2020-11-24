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Суд відправив під домашній арешт підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ

Про зміну запобіжних заходів щодо всіх підозрюваних клопотала прокуратура – з огляду на перекваліфікацію справи.

Суд відправив під домашній арешт підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ
Фото: Національна поліція

Суд Харкова змінив запобіжні заходи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт ще шістьом, а загалом 15 підозрюваним у нападі на автобус із активістами "Опозиційної платформи - За життя" на Харківщині 27 серпня.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає "Укрінформ".

"24 листопада за рішенням суду шістьом підозрюваним, як і решті підозрюваних, змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - сказав Чубенко.

Про зміну запобіжних заходів щодо всіх підозрюваних клопотала прокуратура – з огляду на перекваліфікацію справи.

Нагадаємо, ввечері 27 серпня поблизу селища Люботин у Харківській області на автодорозі група осіб обстріляла пасажирський автобус, у якому перебували представники ГО "За життя".

Пізніше стало відомо про затримання працівниками Нацполіції осіб, яких підозрюють у скоєнні нападу.

1 жовтня Харківський апеляційний суд залишив під вартою 15 підозрюваних у нападі.

20 листопада прокуратура переглянула кваліфікацію злочинів. Якщо раніше всім інкримінувалися хуліганство і замах на вбивство, то після цього - лише хуліганство. Того ж дня Київський районний суд Харкова відпустив із СІЗО під цілодобовий домашній арешт трьох фігурантів справи.

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