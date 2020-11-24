Антикорсуд за день закрив три справи про недостовірне декларування

Вищий антикорупційний суд 24 листопада повідомив про закриття двох справ щодо недостовірного декларування у зв’язку з тим, що Конституційний суд визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

Повідомляється, що 24 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила кримінальні провадженнящодо декларування недостовірної інформації суддею Вищого адміністративного суду та ексміністра енергетики і вугільної промисловості.

У пресслужбі ВАКС не вказують прізвищ посадовців, але Інтерфакс-Україна в суді підтвердили, що йдеться про Олега Голяшкіна та Ігоря Насалика відповідно.

Також у пресслужбі суду додали, що Насалик "заперечував проти закриття справи, оскільки був упевнений, що зможе довести свою невинуватість".

У Центрі протидії корупції стверджують, що Антикорсуд закрив також справу ексдепутата Максима Полякова в частині недекларування.

"Вищий антикорупційний суд закрив частину справи щодо ексдепутата Максима Полякова, яка стосувалася брехні в його декларації. Пояснимо: у ВАКС слухається справа щодо незаконного отримання Поляковим компенсації за номер у готелі "Київ", хоча він використовував іншу квартиру. До неї приєднали справу про його недостовірне декларування. Аж ось частину щодо декларації закрили", - повідомляє ЦПК.

Раніше ВАКС на виконання рішення КС закрив дві кримінальні справи стосовно мера Одеси Геннадія Труханова за недостовірне декларування.

27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.