ВАКС знову відклав обрання запобіжного заходу для глави ОАСК Вовка, бо він не прийшов у суд

Ні Павло Вовк, ні його заступник, ні судді Окружного адмінсуду Києва на засідання не приходять.

Вищий антикорупційний суд відклав розгляд клопотань з обрання запобіжного заходу щодо глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, його заступника та інших суддів цього суду.

Жоден з них не з'явився на вчорашнє засідання для обрання запобіжних заходів, слідчий суддя постановив відкласти розгляд зазначених клопотань. Про це повідомили на сторінці суду в Facebook.

"Розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику Голови ОАСК призначений на 30 листопада 2020 року на 11:00. Розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Голови ОАСК призначено на 3 грудня 2020 року на 09:30", - повідомили у ВАКС.

Розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів ще двом суддям ОАСК призначено на 3 грудня 2020 року на 10:00 та 13:00.

Нагадаємо, що Павло Вовк не приходить на засідання з обрання запобіжного заходу ще з жовтня.

Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади.

17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

22 жовтня ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу Павлу Вовку та одному з суддів Ігорю Погрібніченку, бо на нього не з'явилися підозрювані та їхні захисники. Те ж саме повторилося і на решті засідань.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук.