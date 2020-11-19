ВАКС скасував другий вирок через рішення Конституційного суду про е-декларування

Його було винесено щодо колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

Вищий антикорупційний суд скасував другий вирок за статтею про недостовірне декларування. Його було винесено щодо колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

Рішення ухвалене 19 листопада.

Тимків у деклараціях за 2016-2018 роки не вказав інформацію про квартиру у Відні вартістю 381 тисяча євро. Також у деклараціях не було відомостей про компанію зі статутним капіталом 50 тисяч доларів, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої він є.

Антикорупційний суд визнав його винним і засудив Тимківа до штрафу у 51 тисячу грн із забороною на три роки керувати державними підприємствами. Сам Тимків визнав свою вину на суді.

Нагадаємо, 17 листопада ВАКС скасував свій перший вирок через рішення Конституційного суду про е-декларування. Суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Надія Посунся обвинувачувалася в умисному неподанні е-декларацій.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

Пізніше уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру, а президент Володимир Зеленський подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.

12 листопада ВАКС закрив ще два кримінальні провадження у справі про недостовірне декларування. Мова йде про колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Букіна та голову Дружківського міського суду Молибога.

18 листопада ВАКС закрив ще три справи щодо декларування недостовірної інформації. Справи закриті щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова, колишнього першого заступника голови Держрибагентства та ексголови Держекоінспекції.