Зеленський призначив понад 20 суддів місцевих судів

Рішення ухвалене відповідно до частини п’ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України.

Президент України Володимир Зеленський призначив 21 суддю місцевих загальних судів. Про це йдеться в указі президента №501/2020.

Текст документу оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, Зеленський призначив на посади:

судді районного суду міста Дніпропетровська Черваньову Юлію Миколаївну;

Черваньову Юлію Миколаївну; судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя Савеленко Олександру Анатоліївну;

Савеленко Олександру Анатоліївну; суддів Білоцерківського міськрайонного суду Київської області : Бебешка Миколу Миколайовича, Гребеня Олега Олександровича, Клепу Тетяну Володимирівну;

: Бебешка Миколу Миколайовича, Гребеня Олега Олександровича, Клепу Тетяну Володимирівну; судді Бородянського районного суду Київської області Герасименко Марину Михайлівну;

Герасименко Марину Михайлівну; суддів Васильківського міськрайонного суду Київської області : Дорошенко Вікторію Миколаївну, Поповича Олега Васильовича, Сухареву Олену Вікторівну;

: Дорошенко Вікторію Миколаївну, Поповича Олега Васильовича, Сухареву Олену Вікторівну; судді Макарівського районного суду Київської області Білоцьку Любаву Василівну;

Білоцьку Любаву Василівну; суддів Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області : Лебедя Володимира Володимировича, Хасанову Вікторію Вікторівну;

: Лебедя Володимира Володимировича, Хасанову Вікторію Вікторівну; судді Таращанського районного суду Київської області Музиченко Ольгу Олегівну;

Музиченко Ольгу Олегівну; судді Червоноградського міського суду Львівської області Мельникович Марту Володимирівну;

Мельникович Марту Володимирівну; судді Лебединського районного суду Сумської області Косолапа Вадима Миколайовича;

Косолапа Вадима Миколайовича; судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Карпуся Ігоря Миколайовича;

Карпуся Ігоря Миколайовича; судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Іващенка Ігоря Костянтиновича;

Іващенка Ігоря Костянтиновича; судді Дарницького районного суду міста Києва Котвицького Володимира Леонтійовича;

Котвицького Володимира Леонтійовича; суддів Подільського районного суду міста Києва: Будзан Лесю Дмитрівну, Петрова Дмитра Володимировича, Якимець Оксану Ігорівну.

Нагадаємо, 16 листопада парламент повідомив про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду та прийому пропозицій від депутатських фракцій і груп.