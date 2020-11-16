iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер професор Вадим Березовський
Помер професор Вадим Березовський
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
У Білорусі вже затримано понад 550 осіб, “лукашисти” знищують меморіал пам'яті Бондаренка (оновлення)
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
ГоловнаПраво

Катування та зґвалтування у Кагарлику: досудове розслідування завершено

Стороні захисту та потерпілим надано доступ до матеріалів.

Катування та зґвалтування у Кагарлику: досудове розслідування завершено
Фото: facebook.com / Кагарлицьке відділення поліції

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування у справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику на Київщині.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Після початку досудового розслідування за вказаним фактом до Державного бюро розслідувань почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у вказаному відділенні поліції. Таким чином, правоохоронці підозрюються у катуванні громадян та зґвалтуванні (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 146 -1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

13 листопада стороні захисту та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Після ознайомлення з матеріалами провадження підозрюваним працівникам поліції буде вручено обвинувальний акт і направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні 26-річної жінки. Того ж дня підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сергія Сулиму і Миколу Кузіва затримали після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтуваннями правоохоронцями, які доправили її у відділення для дачі пояснень з приводу крадіжок.

26 травня суд заарештував поліцейських. Вони не мають права на заставу. 22 червня їм уточнили підозру - зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і в катуванні за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування в Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також