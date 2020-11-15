Працівники Обухівського відділу поліції затримали чоловіка за підозрою у організації "каруселі" під час другого туру виборів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про порушення на одній з виборчих дільниць. Поліцейські, що прибули на виклик, встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився 36-річний житель Обухівщини. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

"Чоловік завідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка. Після чого надав потенційним виборцям, щоб ті кинули фейкові бюлетені до скриньок за певну винагороду. За такі послуги зловмисник пропонував 100 гривень", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 листопада в Одесі під час другого туру виборів міських голів повідомили про замінування міської ТВК. Всіх людей евакуювали з приміщення.