На виборах мера Одеси лідирує Геннадій Труханов, – екзит-пол

У другому турі виборів міського голови Одеси лідирує чинний мер Геннадій Труханов. Він, за попереднім підрахунком, набирає 55.1%

Про це свідчать дані екзит-полу КМІС станом на 17 годину.

Його суперник, народний депутат і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик набирає 42.8%.

Вибірка репрезентативна для міста в цілому. Станом на 17.00 опитано 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика "таємного голосування". Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66.6%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

У першому турі Труханов набрав 38,35% голосів, а Скорик – 19,47%.

Труханов уперше був обраний мером Одеси на позачергових виборах у травні 2014 року, він набрав 43,39% голосів. Через рік, у жовтні 2015, переміг на чергових виборах мера Одеси.

14 квітня Антикорупційна прокуратура повідомила Труханову про підозру за статтею ст.366–1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). За даними слідства, у декларації за 2017 рік він не вказав квартири, паркомісця, автомобіля і корпоративних прав, які належали його цивільній дружині. Загальна вартість незадекларованого майна оцінюється в 16,3 млн гривень.

У листопаді 2020 Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення одеського міського голови Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік, оскільки Конституційний Суд скасував відповідальність за цією статтею.

Це вже друга підозра Трухановому щодо його декларацій. Попередня стосується недостовірного декларування за 2015–2016 роки.

Також на розгляді Апеляційної палати ВАКС перебуває справа про розкрадання 92 млн гривень у період із липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами. Труханов – один із підозрюваних.

Ще одне кримінальне провадження проти мера Одеси - про незаконне збагачення - НАБУ вимушене було закрити через рішення Конституційного суду України.

У квітні 2016 року протестувальники поставили під міською адміністрацією наметове містечко з вимогою відставки Труханова та провели мітинг (акція «Одеса без Труханова»); в ніч на 26 квітня було здійснено напад на намети активістів. 22 червня 2016 року в Одесі пройшов форум Асоціації міст, на який приїхав міські голови з різних регіонів. Тоді близько 7 тисяч одеситів передали звернення для президента України з вимогою відставки Труханова.

Нагадаємо, що у неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.