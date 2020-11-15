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Порядок на виборах забезпечують 5 тис. поліцейських, нацгвардійців та надзвичайників

Всі дільничні виборчі комісії працюють, із суттєвим запізненням відкрилися дві дільниці на Одещині.

Порядок на виборах забезпечують 5 тис. поліцейських, нацгвардійців та надзвичайників
Фото: unn.com.ua

До забезпечення правопорядку під час другого туру виборів залучено понад 5 тис. поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України та ДСНС України.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

“На цей час всі комісії розпочали свою роботу, із суттєвим запізненням відкрилися дві дільниці на Одещині”, – зазначив він.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.

Виборчі дільниці традиційно відкрилися о 8 ранку та працюватимуть до 20 години.

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