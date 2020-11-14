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Зеленський про вибори у США: "Можливо, це трошки пафосно, але Україна єднає Сполучені Штати"

Президент наголосив про невтручання в американський виборчий процес.

Зеленський про вибори у США: "Можливо, це трошки пафосно, але Україна єднає Сполучені Штати"
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський заявив про невтручання України у президентські вибори у США.

Про це він розповів у своєму відеозверненні з "Феофанії".

Президент зазначив, що питання виборів у США "цікавить українців не менше, ніж власні місцеві вибори".

"У мене питання: до чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. І це і є, я вважаю, - наша перемога. Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави. Дехто всередині країни мріяв, щоб ми допустили помилку... Але Україна достойно пройшла цей шлях і зберегла незмінну, що дуже важливо, двопалатну підтримку Сполучених Штатів. І сьогодні всі визнають, що наша позиція була правильною - вона показала невтручання у вибори іншої держави. А це означає, що Україна була і лишається партнером і другом, яук для демократів, так і для республіканців", - сказав Зеленський.

"Можливо, це трошки пафосно, але Україна єднає Сполучені Штати",  - додав президент.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися президентські вибори. 7 листопада американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні.  Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних.

Зеленський привітав Байдена з перемогою і наголосив, що дружба між країнами стає тільки міцнішою.

11 листопада Байден провів телефонн урозмову з лідерами Великої Британії та Франції та обговорив із ними, серед іншого, тему конфлікту в Україні.

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