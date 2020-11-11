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Байден згадав Україну в розмові з лідерами Британії та Франції

Обраний президент США готовий співпрацювати в питанні України.

Байден згадав Україну в розмові з лідерами Британії та Франції
Фото: topru.org

Обраний президент США Джо Байден обговорив з лідерами Великої Британії та Франції тему конфлікту в Україні.

Про це з посиланням на штаб Байдена повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном Байден "висловив готовність співпрацювати в питаннях глобальних викликів, у тому числі безпеки і розвитку в Африці, конфліктів в Україні та Сирії, а також іранської ядерної програми".

Спілкуючись із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, обраний президент США зазначив, що готовий співпрацювати з Лондоном у питанні України.

"Серед загальних пріоритетів, які обговорювалися, - стримування COVID-19 і просування глобальних зусиль з охорони здоров’я, прагнення до сталого економічного відновлення; відповідь на виклики кліматичних змін, зміцнення демократії, а також спільні зусилля в питаннях Західних Балкан і України", - мовиться у пресрелізі.

Демократ Джо Байден був оголошений низкою провідних американських ЗМІ обраним президентом США 7 листопада, через чотири дні після виборів. Він подолав поріг у 270 голосів колегії виборників, необхідний для перемоги. Ключові штати США все ще підраховують голоси, а Дональд Трамп заявив про позови на результати голосування в кількох штатах.

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