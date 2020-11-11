Туреччина разом з РФ спостерігатиме за припиненням війни у ​​Карабасі, - Ердоган

Спостереження буде здійснюватися за допомогою спільного центру, створеного на території, яка буде визначена Азербайджаном.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара візьме участь в роботі місії з контролю за перемир'ям в Карабасі.

Про це він заявив у вівторок в розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, передає "Інтерфакс-Україна".

"Туреччина разом з Росією візьме участь в роботі місії зі спостереження за припиненням вогню в звільнених районах Карабаху", - сказав Ердоган.

За його словами, спостереження буде здійснюватися за допомогою спільного центру, створеного на території, яка буде визначена Азербайджаном.

Ердоган також запропонував застосувати в Сирії механізм, схожий на той, що планується застосувати в Карабасі.

"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців в їх будинки … Такі ж механізми можуть бути застосовані в Сирії", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

З повним текстом угоди можна ознайомитися тут. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.