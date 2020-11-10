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У Вірменії демонстранти захопили будівлю парламента та побили його голову

Мітингарі намагалися знайти прем'єра Нікола Пашиняна. 

У Вірменії демонстранти захопили будівлю парламента та побили його голову
Фото: скрін

У Єревані після повідомлення про досягнення мирної угоди між Азербайджаном, Вірменією та РФ щодо Нагірного Карабаху почалися масштабні протести.

Люди увірвалися до будівлі парламенту та вимагали зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, пише "Інтерфакс-Україна".

Спікера парламента Арарата Мірзояна побили, примушуючи сказати, де Пашинян. Наразі відомо, що Мірзоян був госпіталізований. 

Загалом до будівлі парламенту на тлі заяви Вірменії про вивід своїх військ з Карабаху прийшли тисячі людей. 

Невдоволені мітингарі фактично влаштували погром у парламентському залі засідань. Також група людей рушила до резиденції Пашиняна.

Сам вірменський прем'єр написав у Facebook, що за межі країни не виїжджав і буде виконувати свою роботу.

Нагадаємо, сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газахському районі. 

Туди будуть доставлені майже 2000 російських військових у якості миротворців. Сторони обміняються тілами загиблих та полоненими.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані

У жовтні Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії. 

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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