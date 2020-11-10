У Єревані після повідомлення про досягнення мирної угоди між Азербайджаном, Вірменією та РФ щодо Нагірного Карабаху почалися масштабні протести.
Люди увірвалися до будівлі парламенту та вимагали зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, пише "Інтерфакс-Україна".
Спікера парламента Арарата Мірзояна побили, примушуючи сказати, де Пашинян. Наразі відомо, що Мірзоян був госпіталізований.
Загалом до будівлі парламенту на тлі заяви Вірменії про вивід своїх військ з Карабаху прийшли тисячі людей.
Невдоволені мітингарі фактично влаштували погром у парламентському залі засідань. Також група людей рушила до резиденції Пашиняна.
Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції. https://t.co/uJTPOTLL6R— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) November 10, 2020
Кілька десятків людей розгромили меблі, техніку, розбили двері та вікна, частина з них перебуває в кабінеті Пашиняна. pic.twitter.com/AcnaEkgdG5
Huge Protest in #Yerevan after #Armenia, #Azerbaijan and #Russia sign #NagornoKarabagh peace deal— Global News (@GlbBreakNews) November 10, 2020
Protesters broke into parliament and government buildings, shouting "We will not give it up."
Full Story: https://t.co/rFQ3yeryyT pic.twitter.com/lK2f3JR7FH
Сам вірменський прем'єр написав у Facebook, що за межі країни не виїжджав і буде виконувати свою роботу.
Нагадаємо, сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газахському районі.
Туди будуть доставлені майже 2000 російських військових у якості миротворців. Сторони обміняються тілами загиблих та полоненими.
27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.
Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.
У жовтні Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.
«Немає гіршого відчуття, ніж бути вдячною за смерть матері». Історії тих, хто пережив війну у Нагірному Карабасі
Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.