У Вірменії недалеко від кордону з Азербайджаном збитий російський ударний вертоліт Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази. В результаті двоє російських військовослужбовців загинули, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

Вертоліт був збитий із землі з ПЗРК, після попадання ракети він не впорався з керуванням і впав у горах. Військовослужбовець, який вижив, отримав травми середньої тяжкості і був евакуйований на аеродром базування.

Інцидент стався ввечорі поряд з селом Ерсах на півдні країни. Хто стріляв у вертоліт, поки незрозуміло.

102-га російська військова база розташована в Вірменії в місті Гюмрі. Згідно з угодою, вона буде перебувати там до 2044 року.

МНС Арменії опублікувало фото з місця падіння вертольоту.

Фото: newsarmenia.am

Фото: newsarmenia.am

Оновлено. Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що вертоліт був збитий випадково і принесло свої вибачення Росії.

"МЗС Азербайджану запевняє, що трагічний інцидент не був спрямований проти російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що політ вертольота здійснювався у безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського кордону в в той час як в зоні вірмено-азербайджанського нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення. Також пполіт проходив в темний час доби і на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО.

Крім того, вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в зазначеному районі. Також зазначається, що Азербайджан готовий виплати відповідні компенсації сім'ям загиблих та постраждалому.

Нагадаємо, з кінця вересня тривають бої у Нагірному Карабасі. Сьогодні зранку Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанська армія взяла під контроль місто Шуша. Однак, Вірменія спростувала цю заяву.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

У жовтні Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.