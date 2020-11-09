Меркель закликала Байдена до тісної трансатлантичної співпраці

Німеччина сподівається, що Байден, на відміну від Трампа, не буде так жорстко добиватися збільшення витрат на оборону.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала Джо Байдена з перемогою на виборах президента США і закликала до тісного трансатлантичного партнерства.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"США і Німеччина як частина ЄС повинні згуртуватися, щоб подолати великі виклики нашого часу", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що необхідно разом боротися з кризою коронавірусу, глобальним потеплінням і міжнародним тероризмом, спільно виступати за відкриту світову економіку і вільну торгівлю, які "є основою добробуту по обидва боки Атлантики".

Канцлерка ФРН відзначила, що Німеччина і Євросоюз усвідомлюють необхідність прийняття на себе значної частки відповідальності у "трансатлантичному партнерстві 21 століття".

"Америка є і залишиться нашим найважливішим союзником, проте вона справедливо очікує, що ми будемо докладати більш енергійних зусиль для забезпечення власної безпеки і просування наших переконань у світі", - сказала Меркель.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, у свою чергу, наголосив, що уряд ФРН пов'язує великі надії з адміністрацією майбутнього президента США Байдена.

Зокрема, він висловив впевненість у тому, що Байден, на відміну від Дональда Трампа, не буде так жорстко добиватися збільшення Німеччиною витрат на оборону до 2% ВВП, як це передбачено правилами НАТО.

"Суперечки з приводу витрат на оборону при Байдені не припиняться, але вони будуть вестися в іншому стилі", - вважає глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, президент США Трамп неодноразово дорікав Німеччині, що та спрямовує дуже мало грошей на фінансування НАТО.

Трамп вимагав від країн Альянсу збільшити витрати на оборону принаймні до 2% ВВП. Цієї мети досягли, крім США, тільки три країни: Великобританія, Греція і Естонія.

Країни НАТО домовилися наблизити свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Трамп, однак, наполягав, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%".