В Австрії 30 осіб затримали під час антитерористичної операції

В поліції зазначили, що ці затримання не мають зв'язку з терактом, який стався у Відні минулого тижня.

В Австрії правоохоронці затримали понад 30 людей під час більш ніж 60 рейдів у межах антитерористичної операції.

Про це повідомляє Reuters.

В поліції зазначили, що ці затримання не мають зв'язку з терактом, який стався у Відні минулого тижня.

У понеділок рейди по квартирах, будинках, підприємствах і приміщеннях об’єднань в чотирьох австрійських землях були спрямовані проти людей, підозрюваних у приналежності або підтримці палестинського ісламістського руху ХАМАС і "Братів-мусульман".

"Підозра полягає в приналежності до терористичної організації, фінансуванні тероризму, об’єднанні проти держави, злочинної організації та відмиванні грошей", - повідомили в прокуратурі міста Грац.

Прокуратура підозрює понад 70 осіб в приналежності до ХАМАСу і "Братів-мусульман".

Правоохоронці провели рейди в чотирьох провінціях: Штирії, Каринтії, Відні та Нижній Австрії.

Сполучені Штати і Європейський союз оголосили ХАМАС терористичною організацією. "Брати-мусульмани" не входять до терористичного чорного списку блоку, але прокурори заявили, що розслідують зв'язки між цими двома організаціями.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада кілька людей відкрили вогонь біля синагоги у центрі Відня.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих унаслідок теракту та щонайменше 15 поранених. Повідомляли, що загинуло четверо мирних жителів та один нападник, якого застрелила поліція відразу на місці події.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за збройний напад.