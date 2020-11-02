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У Відні терористи напали на синагогу, є поранені

В центрі Відня проводиться масштабне розгортання силовиків.

У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
Фото: EPA/UPG

Кілька людей отримали поранення в центрі Відня в результаті перестрілки, місцеві ЗМІ повідомляють про напад на синагогу.

Про це пише Reuters.

"Пролунали постріли в районі Внутрішнього міста - є поранені", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Правоохоронці також закликали громадян не наближатися до людних місць і громадського транспорту.

Як повідомив агентству представник поліції, в центрі Відня проводиться масштабне розгортання силовиків.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Співробітник поліції отримав серйозне поранення. Одна людина заарештована, повідомляє інформаційне агентство APA з посиланням на МВС. За повідомленнями місцевих ЗМІ, одна людина загинула, ймовірно, один з нападників.

Фото: скрин видео

Газета Kronen Zeitung повідомила про напад на синагогу. Воно й інші ЗМІ повідомили про стрілянину в районі прилеглої площі Шведенплац.

Лідер єврейської громади Відня Оскар Дойч заявив в Твіттері, що неясно, чи піддавалися нападу віденська синагога і прилеглі офіси, і сказав, що в той час вони були закриті.

Разом з тим, як повідомили на одному з австрійських телеканалів, в іншому районі міста кілька злочинців взяли у заручники відвідувачів ресторану. Інформацію про це підтвердила поліція Відня. Чи пов'язані ці два теракти між собою, наразі невідомо.

Нагадаємо, у французькому Ліоні ввечері 30 жовтня невідомий напав на священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.

Священнику надали допомогу на місці та госпіталізували. Пізніше повідомили, що поранений священник помер.

16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його підчас переслідування.

29 жовтня в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль.

Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

29 жовтня у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

1 листопада в історичному районі Старого Квебеку у Канаді зловмисник напав на людей з ножем. Двоє осіб загинули, а 5 отримали поранення.

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