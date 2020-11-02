Радник Трампа дав інтерв'ю пропагандистам RT, а потім вибачився за це

"Я не знав, що вони зареєстровані як іноземні агенти", - написав Скотт Атлас.

Радник президента США Дональда Трампа з питань пандемії коронавірусу Скотт Атлас вибачився за те, що дав інтерв’ю RT, російській державній телекомпанії, раніше відомій як Russia Today.

Про це він написав у Twitter.

"Я недавно дав інтерв’ю RT. Я не знав, що вони зареєстровані як іноземні агенти. Я шкодую про те, що дав інтерв’ю, і прошу вибачення за те, що дозволив мною скористатися. Я особливо прошу вибачення у спільноти національної безпеки, яка докладає всіх зусиль, щоб нас захистити", - зазначив Атлас.

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us. — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) November 1, 2020

У27-хвилинному інтерв'ю, яке вийшло 1 листопада, Атлас захищав політику адміністрації Трампа щодо пандемії коронавырусу і різко критикував заходи щодо карантинних обмежень.

"США в істериці через це, але справа в тому, що керівництво сфери громадської охорони здоров’я кричуще провалилося... Вони буквально вбивають людей", - сказав він, апелюючи до фактів самогубства і залежностей, але конкретних фактів Атлас не вказав.

Нейрорадіолога Скотта Атласа, який став радником Білого дому у серпні цього року, останнім часом різко критикують, особливо з приводу його позиції про носіння масок. Нещодавно він опублікував твіт: "Маски працюють? Ні", який був вилучений компанією Twitter, а його аккаунт на деякий час був заблокований.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року російський державний пропагандистський телеканал RT зареєструвався як іноземний агент на вимогу Міністерства юстиції США.